Сергей Каменский завоевал серебро в стрельбе из винтовки на Играх в Токио

А ранее стало известно, что в Москву из Токио вернулись олимпийские чемпионы ОИ-2020 Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев, Евгений Рылов и Виталина Бацарашкина. Олимпийский рейс из столицы Японии приземлился в аэропорту Шереметьево в 11:29 по московскому времени.

Напомним, Бацарашкина на Играх выиграла две золотые медали – в стрельбе из пистолета с 10 метров и с 25 метров, а также серебро в миксте в стрельбе из пистолета с 10 метров. Рылов победил на Играх в Токио на дистанциях 100 и 200 метров на спине и стал вторым в эстафете 4x200 метров вольным стилем. Павлюченкова и Рублев выиграли турнир в миксте.

Также в столицу сегодня вернулись и многочисленный призёры Игр в Токио.В их числе теннисистка Елена Веснина, пловец Климент Колесников, рапиристы братья Антон и Кирилл Бородачевы и другие. Всего рейсом из Токио вернулись 95 россиян.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».