Сергей Каменский завоевал серебро в стрельбе из винтовки на Играх в Токио
Россиянин Сергей Каменский завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в Токио в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров. Золото с мировым рекордом выиграл представитель Китая Чжан Чанхун, набравший 466 баллов. Каменский показал результат 464,2 балла. Третьим стал серб Миленко Себич (448,2 балла), пишут Известия.
Таким образом, сборная России, завоевавшая 12 золотых, 20 серебряных и 13 бронзовых наград, занимает пятое место в медальном зачете.
А ранее стало известно, что в Москву из Токио вернулись олимпийские чемпионы ОИ-2020 Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев, Евгений Рылов и Виталина Бацарашкина. Олимпийский рейс из столицы Японии приземлился в аэропорту Шереметьево в 11:29 по московскому времени.
Напомним, Бацарашкина на Играх выиграла две золотые медали – в стрельбе из пистолета с 10 метров и с 25 метров, а также серебро в миксте в стрельбе из пистолета с 10 метров. Рылов победил на Играх в Токио на дистанциях 100 и 200 метров на спине и стал вторым в эстафете 4x200 метров вольным стилем. Павлюченкова и Рублев выиграли турнир в миксте.
Также в столицу сегодня вернулись и многочисленный призёры Игр в Токио.В их числе теннисистка Елена Веснина, пловец Климент Колесников, рапиристы братья Антон и Кирилл Бородачевы и другие. Всего рейсом из Токио вернулись 95 россиян.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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