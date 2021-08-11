Депутат Госдумы Гаджиев дал борцу Садулаеву $1 млн за победу на ОИ
Депутат Государственной думы Магомед Гаджиев подарил двукратному олимпийскому чемпиону по вольной борьбе Абдулрашиду Садулаеву один миллион долларов в качестве презента за победу на Играх в Токио. Об этом сам спортсмен рассказал в своем Instagram-аккаунте.
В посте олимпионик выразил благодарность своему земляку из Чародинского района Дагестана. По словам борца, не был обделён денежным поощрением и его тренер Шамиль Омаров.
7 августа 25-летний Садулаев выиграл золотую медаль в весовой категории до 97 килограммов на Олимпиаде в Токио. В финале он одолел представителя США Кайла Снайдера со счетом 6:3. Первое олимпийское золото он сумел завоевать на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru