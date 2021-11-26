Семин прокомментировал поражение «Локомотива» от «Лацио»

Экс-главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин прокомментировал поражения команды от итальянского «Лацио» на групповом этапе Лиги Европы, сообщает ТАСС.

«Локомотив» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы

«Создать все очень сложно, а разрушить — легко. Больше комментариев нет», — заявил эксперт. На вопрос о том, является ли поражение тренерским, собеседник агентства заявил: «Я уже сказал об этом».

Как сообщалось, «Локомотив» проиграл римскому «Лацио» в матче Лиги Европы со счетом 0:3 и потерял шансы на выход в плей-офф чемпионата.

Тем временем, «Спартак» обыграл «Наполи» в матче Лиги Европы.

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