Семин прокомментировал поражение «Локомотива» от «Лацио»

«Создать все очень сложно, а разрушить — легко. Больше комментариев нет», — заявил эксперт. На вопрос о том, является ли поражение тренерским, собеседник агентства заявил: «Я уже сказал об этом».

Как сообщалось, «Локомотив» проиграл римскому «Лацио» в матче Лиги Европы со счетом 0:3 и потерял шансы на выход в плей-офф чемпионата.

Тем временем, «Спартак» обыграл «Наполи» в матче Лиги Европы.

