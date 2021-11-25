«Локомотив» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы

Московский футбольный клуб «Локомотив» проиграл римскому «Лацио» в матче Лиги Европы и потерял шансы на выход в плей-офф чемпионата.

Счет встречи команд составил 0:3 в пользу «Лацио».

Накануне сообщалось, что другой московский клуб «Спартак» обыграл «Наполи» в матче Лиги Европы.

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ФОТО: Антон Денисов//РИА Новости
ТЕГИ:Лига ЕвропыФутболЛокомотив
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