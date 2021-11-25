«Локомотив» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы
25 ноября 202122:46
Московский футбольный клуб «Локомотив» проиграл римскому «Лацио» в матче Лиги Европы и потерял шансы на выход в плей-офф чемпионата.
Счет встречи команд составил 0:3 в пользу «Лацио».
Матч завершён#ЛокоЛацио 0️⃣:3️⃣ pic.twitter.com/GCwv472mK3— «Локомотив» (@fclokomotiv) November 25, 2021
Накануне сообщалось, что другой московский клуб «Спартак» обыграл «Наполи» в матче Лиги Европы.
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25 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru