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«Локомотив» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы

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Накануне сообщалось, что другой московский клуб «Спартак» обыграл «Наполи» в матче Лиги Европы.

Московский футбольный клуб «Локомотив» проиграл римскому «Лацио» в матче Лиги Европы и потерял шансы на выход в плей-офф чемпионата.

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