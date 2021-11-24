Спаллетти объяснил, почему не пожал руку Витории после проигрыша «Наполи» «Спартаку»

Главный тренер итальянского «Наполи» Лучано Спаллетти объяснил на послематчевой пресс-конференции, почему после очередной игры в рамках Лиги Европы не пожал руку наставнику московского «Спартака», своему соотечественнику Руй Витории. По словам Спаллетти, он так поступил, потому что сам тренер красно-белых не поприветствовал его перед началом матча.

«Когда вы встречаете гостей, вы их встречаете сразу, а не после того, как победили <…> Когда играем дома, я всегда подхожу первым», - заметил Спаллетти.

Сегодня «Наполи» в Москве уступил «Спартаку» со счетом 1:2 в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. На 42-й секунде игры за нарушение на полузащитнике «Спартака» Квинси Промесе в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал Александр Соболев. На 28 минуте он оформил дубль с игры.

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На 64 минуте Элиф Элмас отыграл один мяч. Примечательно, что на 52 минуте арбитры на VAR из-за офсайда отменили гол в ворота москвичей. В первом круге «Спартак» выиграл у «Наполи» в гостях со счетом 3:2.

Сейчас «Спартак» вышел на первое место в группе C, имея в активе 7 очков. «Наполи», лидирующий в чемпионате Италии, имеет столько же баллов, однако уступает по дополнительным показателям. Далее следуют польская «Легия» (6) и английский «Лестер» (5). Они сыграют между собой завтра.

Любая команда в группе может стать в итоге как первой, так и последней. 9 декабря «Спартак» на выезде сыграет заключительный матч группового этапа - против «Легии».

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Фото: sscnapoli.it
ТЕГИ:Лига ЕвропыФутболСпартак
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