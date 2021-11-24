Спаллетти объяснил, почему не пожал руку Витории после проигрыша «Наполи» «Спартаку»
Главный тренер итальянского «Наполи» Лучано Спаллетти объяснил на послематчевой пресс-конференции, почему после очередной игры в рамках Лиги Европы не пожал руку наставнику московского «Спартака», своему соотечественнику Руй Витории. По словам Спаллетти, он так поступил, потому что сам тренер красно-белых не поприветствовал его перед началом матча.
«Когда вы встречаете гостей, вы их встречаете сразу, а не после того, как победили <…> Когда играем дома, я всегда подхожу первым», - заметил Спаллетти.
Сегодня «Наполи» в Москве уступил «Спартаку» со счетом 1:2 в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. На 42-й секунде игры за нарушение на полузащитнике «Спартака» Квинси Промесе в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал Александр Соболев. На 28 минуте он оформил дубль с игры.
На 64 минуте Элиф Элмас отыграл один мяч. Примечательно, что на 52 минуте арбитры на VAR из-за офсайда отменили гол в ворота москвичей. В первом круге «Спартак» выиграл у «Наполи» в гостях со счетом 3:2.
Сейчас «Спартак» вышел на первое место в группе C, имея в активе 7 очков. «Наполи», лидирующий в чемпионате Италии, имеет столько же баллов, однако уступает по дополнительным показателям. Далее следуют польская «Легия» (6) и английский «Лестер» (5). Они сыграют между собой завтра.
Любая команда в группе может стать в итоге как первой, так и последней. 9 декабря «Спартак» на выезде сыграет заключительный матч группового этапа - против «Легии».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,4 млн+33 558 / сут.
Умерли
268 тыс.+1 240 / сут.
Выздоровели
8,1 млн+36 682 / сут.
- Грызлов обвинил Киев в деградации позиции по урегулированию вопроса Донбасса
- Спаллетти объяснил, почему не пожал руку Витории после проигрыша «Наполи» «Спартаку»
- Минздрав зарегистрировал вакцину для подростков «Спутник М»
- В Москве провели пятый розыгрыш квартир среди вакцинировавшихся от ковида горожан
- Фургалу предъявили новое обвинение
- Новый премьер Швеции Андерсон подала в отставку через несколько часов после избрания
- В Словакии вводится режим ЧС на 90 дней в связи с коронавирусом
- Садовничий: 80% россиян вакцинируется к 2022 году
- «Спартак» обыграл «Наполи» в Лиге Европы
- Песков рассказал о состоянии Путина после назальной вакцины от коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru