Семин: Главная проблема российского футбола в непрофессионализме

Ситуация с «Крыльями Советов» и судейством неоднозначная, но все станет ясно после того, как будут названы конкретные факты, заявил Семин. При этом главная проблема в футболе - в непрофессиональных людях, которых стало много в командах и клубах. Из-за этого в Россию часто приезжают и футболисты низкого уровня, что в итоге влияет на уровень РПЛ.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ранее заявил о коррупции в судейском корпусе отечественного футбола.

