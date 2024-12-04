Семин: Главная проблема российского футбола в непрофессионализме
Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин считает проблемой российского футбола назначение непрофессиональных людей на ведущие должности в клубах. По его мнению, именно это главная проблема отрасли, а не коррупция. Так Семин прокомментировал РИА Новости информацию о проверке самарских «Крыльев Советов» на коррупцию.
Ситуация с «Крыльями Советов» и судейством неоднозначная, но все станет ясно после того, как будут названы конкретные факты, заявил Семин. При этом главная проблема в футболе - в непрофессиональных людях, которых стало много в командах и клубах. Из-за этого в Россию часто приезжают и футболисты низкого уровня, что в итоге влияет на уровень РПЛ.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ранее заявил о коррупции в судейском корпусе отечественного футбола.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru