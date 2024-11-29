Глава РФС допустил, что скандал с коррупцией скажется на финансировании футбола

Заявления о коррупции в отечественном футболе могут отрицательно сказаться на количестве денег, которые спонсоры вкладывают в него. Так считает президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

Он выразил надежду, что руководство российского футбола сумеет выйти из сложившейся ситуации с минимальными потерями для репутации. При этом Дюков подчеркнул, что все виновные обязательно должны быть привлечены к ответственности.