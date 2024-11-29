Глава РФС допустил, что скандал с коррупцией скажется на финансировании футбола

Заявления о коррупции в отечественном футболе могут отрицательно сказаться на количестве денег, которые спонсоры вкладывают в него. Так считает президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

Он выразил надежду, что руководство российского футбола сумеет выйти из сложившейся ситуации с минимальными потерями для репутации. При этом Дюков подчеркнул, что все виновные обязательно должны быть привлечены к ответственности.

«Удар по индустрии»: Глава РПЛ о коррупционном скандале в судейском корпусе

Ранее на этой неделе губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выступил с утверждением, что клуб «Крылья Советов» задолжал 36 миллионов рублей неким дельцам, которые «занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». После этого клубы Российской премьер-лиги попросили главу региона предоставить соответствующие факты, однако он заявил, что не может пока этого сделать, поскольку данные переданы в правоохранительные органы для расследования.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в свою очередь Дюков сегодня уточнил, что РФС получил сведения о коррупции ещё в октябре, до того, как об этом объявил Федорищев. С этого момента идет проверка матчей «Крыльев Советов» в РПЛ, заявил президент РФС.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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