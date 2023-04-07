Семеро хоккеистов клуба «Толпар» попались на употреблении мельдония

Отмечается, что в пробах спортсменов обнаружен мельдоний, попавший в перечень запрещенных Всемирным антидопинговым агентством препаратов 1 января 2016 года. При этом имена хоккеистов не называются.

«Толпар» — молодежная команда клуба «Салават Юлаев». В текущем сезоне клуб выбыл в четвертьфинале плей-офф Восточной конференции Молодежной хоккейной лиги.

Ранее Всероссийская федерация легкой атлетики приняла решение дисквалифицировать российскую бегунью на средние и длинные дистанции Светлану Карамашеву на восемь лет за употребление допинга. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

