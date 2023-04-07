Семеро хоккеистов клуба «Толпар» попались на употреблении мельдония
Семеро игроков клуба Молодежной хоккейной лиги «Толпар» были уличены в применении допинга. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».
Отмечается, что в пробах спортсменов обнаружен мельдоний, попавший в перечень запрещенных Всемирным антидопинговым агентством препаратов 1 января 2016 года. При этом имена хоккеистов не называются.
«Толпар» — молодежная команда клуба «Салават Юлаев». В текущем сезоне клуб выбыл в четвертьфинале плей-офф Восточной конференции Молодежной хоккейной лиги.
Ранее Всероссийская федерация легкой атлетики приняла решение дисквалифицировать российскую бегунью на средние и длинные дистанции Светлану Карамашеву на восемь лет за употребление допинга. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru