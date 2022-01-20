Объявлен состав олимпийской сборной России по фигурному катанию

В состав женской олимпийской сборной вошли Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова, запасными стали Елизавета Туктамышева и Майя Хромых.

В танцах на льду Россию на ОИ представят Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова м Иван Букин, а также Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Запасные: Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Аннабель Морозов и Андрей Багин, а также Елизавета Шанаева и Девид Нарижный.

Спортивные пары, которые выступят на ОИ: Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Запасными стали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а также Юлия Артемьева и Михаил Назарычев.

Ранее Союз биатлонистов Росии (СБР) объявил, что в состав мужской олимпийской сборной вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Максим Цветков, сообщает RT.