Объявлен состав олимпийской сборной России по фигурному катанию
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила, что на Олимпиаду в Пекин в составе мужской российской олимпийской команды фигуристов отправятся Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Михаил Коляда, а запасными будут Евгений Семененко и Пётр Гуменник, сообщает пресс-служба организации.
В состав женской олимпийской сборной вошли Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова, запасными стали Елизавета Туктамышева и Майя Хромых.
В танцах на льду Россию на ОИ представят Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова м Иван Букин, а также Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Запасные: Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Аннабель Морозов и Андрей Багин, а также Елизавета Шанаева и Девид Нарижный.
Спортивные пары, которые выступят на ОИ: Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Запасными стали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а также Юлия Артемьева и Михаил Назарычев.
Ранее Союз биатлонистов Росии (СБР) объявил, что в состав мужской олимпийской сборной вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Максим Цветков, сообщает RT.
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