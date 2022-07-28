Себастьян Феттель объявил о завершении карьеры в «Формуле-1»
Четырехкратный чемпион мира в классе автогонок «Формула-1», немецкий пилот команды Aston Martin Себастьян Феттель заявил о завершении карьеры по окончании этого сезона, сообщает пресс-служба команды.
«Решение уйти было трудным для меня, я потратил много времени, думая об этом», - отметил автогонщик.
За свою карьеру в «Формуле-1» Феттель четыре раза выигрывал чемпионат мира по итогам сезона, а также занимает третье место в истории по числу побед на этапах «Формулы», уступая лишь своему соотечественнику Михаэлю Шумахеру и британцу Льюису Хэмилтону.
Ранее первая ракетка мира австралийская теннисистка Эшли Барти объявила о завершении карьеры.
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