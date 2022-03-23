Первая ракетка мира Эшли Барти объявила о завершении карьеры
Первая ракетка мира, 25-летняя австралийка Эшли Барти объявила о завершении профессиональной карьеры.
«Сегодня для меня сложный и очень эмоциональный день, так как я объявляю о своем уходе из тенниса. <...> Я очень благодарна за все, что дал мне этот вид спорта и ухожу с чувством гордости и удовлетворения», — сообщила Барти в своем Instagram (запрещенная в Россия экстремистская организация).
Спортсменка возглавляла рейтинг лучших теннисисток мира по итогам года в течение трех лет подряд, в активе Барти 15 побед на турнирах в одиночном разряде, 12 — в парном. Кроме того, теннисистка — бронзовый призер Олимпиады в Токио, пишет Газета.ру.
Ранее российский теннисист Даниил Медведев лишился статуса первой ракетки мира. Спортсмен опустился вторую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) после того проигрыша французу Гаэлю Монфису на турнире в Индиан-Уэллс, напоминают Известия.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,6 млн+26 394 / сут.
Умерли
365 тыс.+472 / сут.
Выздоровели
16,3 млн+74 920 / сут.
- Зима вернется в Центральную Россию уже в выходные
- Первая ракетка мира Эшли Барти объявила о завершении карьеры
- Vietnam Airlines приостановит полеты в Россию
- Москва припомнила США бомбежку Югославии
- Посольство России призвало США ликвидировать все химическое оружие
- Посол Антонов предостерег Запад от поставок оружия Украине
- Рособрнадзор перенес сроки всероссийских проверочных работ на новый учебный год
- Стало известно, как мошенники могут использовать интерес россиян к VPN
- Китайские СМИ: применение комплекса «Кинжал» на Украине стало пощечиной НАТО
- Кадыров призвал Зеленского повернуться лицом к России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru