Первая ракетка мира Эшли Барти объявила о завершении карьеры

«Сегодня для меня сложный и очень эмоциональный день, так как я объявляю о своем уходе из тенниса. <...> Я очень благодарна за все, что дал мне этот вид спорта и ухожу с чувством гордости и удовлетворения», — сообщила Барти в своем Instagram (запрещенная в Россия экстремистская организация).

Спортсменка возглавляла рейтинг лучших теннисисток мира по итогам года в течение трех лет подряд, в активе Барти 15 побед на турнирах в одиночном разряде, 12 — в парном. Кроме того, теннисистка — бронзовый призер Олимпиады в Токио, пишет Газета.ру.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев лишился статуса первой ракетки мира. Спортсмен опустился вторую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) после того проигрыша французу Гаэлю Монфису на турнире в Индиан-Уэллс, напоминают Известия.

