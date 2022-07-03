Роналду захотел покинуть «Манчестер Юнайтед»

Спортсмен попросил руководство клуба продать его, если поступит достойное предложение.

По итогам прошлого сезона Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занял шестое место в турнирной таблице и не сумел пробиться в Лигу чемпионов. Роналду отметил, что он близок к завершению спортивной карьеры и хотел бы эти годы играть в Лиге чемпионов.

Ранее Криштиану Роналду сообщил в соцсетях о смерти новорождённого сына. Он отметил, что «это самая большая боль, которую могут испытать родители».

