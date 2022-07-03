Роналду захотел покинуть «Манчестер Юнайтед»

Футболист Криштиану Роналду захотел покинуть «Манчестер Юнайтед», сообщает издание The Times.

Криштиану Роналду разбил телефон болельщика

Спортсмен попросил руководство клуба продать его, если поступит достойное предложение.

По итогам прошлого сезона Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занял шестое место в турнирной таблице и не сумел пробиться в Лигу чемпионов. Роналду отметил, что он близок к завершению спортивной карьеры и хотел бы эти годы играть в Лиге чемпионов.

Ранее Криштиану Роналду сообщил в соцсетях о смерти новорождённого сына. Он отметил, что «это самая большая боль, которую могут испытать родители».

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ФОТО: flickr.com
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