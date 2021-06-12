Сборные Уэльса и Швейцарии в матче на Евро-2020 сразились вничью

Итогом матча первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу-2020 между сборными командами Уэльса и Швейцарии стал счет 1:1.

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Результативные голы забили швейцарский игрок Брель Эмболо и Киффер Мур из команды Уэльса. Мяч швейцарца Марио Гаврановича в ворота соперников не был засчитан – судья отменил его из-за положения «вне игры».

Сборные Швейцарии и Уэльса выступают на Евро-2020 в Группе «А». В другом матче первого тура в этой группе Италия обыграла Турцию со счетом 3:0

Сегодня в Санкт-Петербурге сборная России сыграет свой первый матч на Евро-2020. Игра против Бельгии начнется в десять часов вечера по московскому времени.

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