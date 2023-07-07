Сборные России и Катара проведут товарищеский матч 12 сентября

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что сборная России проведет товарищеский матч против национальной команды Катара, сообщает РИА Новости.

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По его словам, игра состоится 12 сентября в Дохе, стадио будет определён позже.

Митрофанов отметил, что всего планируется провести два товарищеских матча, однако из-за желания сыграть в России «по второму сопернику есть большие сложности».

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовалаобновлённый рейтинг мужских сборных команд, в котором сборная России, отстранённая от международных соревнований после начала спецоперации, потеряла одну позицию и теперь находится на 38-й строчке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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