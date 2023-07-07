Сборные России и Катара проведут товарищеский матч 12 сентября
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что сборная России проведет товарищеский матч против национальной команды Катара, сообщает РИА Новости.
По его словам, игра состоится 12 сентября в Дохе, стадио будет определён позже.
Митрофанов отметил, что всего планируется провести два товарищеских матча, однако из-за желания сыграть в России «по второму сопернику есть большие сложности».
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовалаобновлённый рейтинг мужских сборных команд, в котором сборная России, отстранённая от международных соревнований после начала спецоперации, потеряла одну позицию и теперь находится на 38-й строчке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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