СМИ: Марио Фернандес переходит в «Зенит»

Его зарплата в стане чемпионов России составит 2,5 млн евро в год. Также сине-бело-голубые выплатят комиссию агенту игрока, размер которой неизвестен. Марио подпишет контракт с «Зенитом» сроком на 2 года.

Фернандес защищал цвета ЦСКА с 2012 года и выиграл с клубом 10 трофеев.

В интервью Sport24 два года назад он заявил, что никогда не перейдет в Зенит, потому что в России будет играть только за ЦСКА.

Ранее журналист раскрыл условие автоматического продления контракта Дзюбы с «Локомотивом», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

