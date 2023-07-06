СМИ: Марио Фернандес переходит в «Зенит»

Бывший защитник ЦСКА Марио Фернандес, вернувшись в Россию из Бразилии, подпишет двухлетний контракт с петербургским «Зенитом». Об этом сообщил спортивный журналист Иван Карпов.

По его данным, армейский клуб предложил 33-х летнему игроку зарплату в размере 1,5 млн евро за сезон, что не устроило футболиста. Параллельно с ЦСКА он начал вести переговоры с «Зенитом», чье предложение, в конечном счете, Фернандес принял.

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Его зарплата в стане чемпионов России составит 2,5 млн евро в год. Также сине-бело-голубые выплатят комиссию агенту игрока, размер которой неизвестен. Марио подпишет контракт с «Зенитом» сроком на 2 года.

Фернандес защищал цвета ЦСКА с 2012 года и выиграл с клубом 10 трофеев.

В интервью Sport24 два года назад он заявил, что никогда не перейдет в Зенит, потому что в России будет играть только за ЦСКА.

Ранее журналист раскрыл условие автоматического продления контракта Дзюбы с «Локомотивом», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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