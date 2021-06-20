Сборные Испании и Польши завершили матч Евро-2020 результативной ничьей

Предметом спора двух команд в группе Е стало сохранение шанса выйти в плей-офф. На 25 минуте нападающий испанской сборной Альваро Мората открыл счет. Польский нападающий Роберт Левандовски сравнял счет на 56 минуте.

До окончания матча обе команды пытались атаковать ворота соперников. Чаще это получалось у испанцев. Тем не менее, счет игры не удалось изменить.

Напомним, в группе Е испанцы, набрав 2 очка, оказались на третьем месте, сборная Польши с 1 очком - на последней строчке. Кроме испанцев и поляков в группе Е также выступают национальные команды Словакии и Швеции.