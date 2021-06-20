Сборные Испании и Польши завершили матч Евро-2020 результативной ничьей
В рамках чемпионата Европы по футболу 2020 года национальные команды Испании и Польши завершили совместный матч со счетом 1:1. Игра проходила в Севилье на стадионе «Ла Картуха» 19 июня, в субботу.
Предметом спора двух команд в группе Е стало сохранение шанса выйти в плей-офф. На 25 минуте нападающий испанской сборной Альваро Мората открыл счет. Польский нападающий Роберт Левандовски сравнял счет на 56 минуте.
До окончания матча обе команды пытались атаковать ворота соперников. Чаще это получалось у испанцев. Тем не менее, счет игры не удалось изменить.
Напомним, в группе Е испанцы, набрав 2 очка, оказались на третьем месте, сборная Польши с 1 очком - на последней строчке. Кроме испанцев и поляков в группе Е также выступают национальные команды Словакии и Швеции.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,3 млн+17 906 / сут.
Умерли
129 тыс.+466 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+10 684 / сут.
- Сборные Испании и Польши завершили матч Евро-2020 результативной ничьей
- Глава Минтруда не нашел законных оснований для увольнения из-за отказа от прививки
- Германия обыграла Португалию в самом результативном матче Евро-2020
- Жена футболиста Эриксена раскрыла подробности о его здоровье
- Заболотный: Россия может сыграть с Данией в два нападающих
- Петербургские власти ввели новые ограничения из-за коронавируса
- Франция не смогла обыграть Венгрию на Евро-2020
- В центре Москвы на складе взрывается пиротехника
- «Великолепная пятерка» единороссов Владимира Путина
- Эрдогана порадовало решение России возобновить авиасообщение с Турцией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru