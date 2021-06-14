«Рекордный автогол». Польша проиграла Словакии на Евро-2020

Щенсны забил гол в свои ворота на 18-й минуте – после удара форварда словаков мяч попал в штангу, отскочил в спину вратаря, а потом в ворота.

При этом Щенсны стал первым вратарем в истории Чемпионатов Европы, на которого записали автогол, пишет официальный сайт УЕФА.

В самом начале второго тайма поляки сравняли счет после точного удара Кароля Линетты. Однако за полчаса до конца игры за вторую желтую карточку был удален с поля игрок сборной Польши и московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк.

Словаки воспользовались численным преимуществом и защитник миланского «Интера» Милан Шкриниар на 69-й минуте забил победный гол.

Словакия и Польша выступают на Евро-2020 в группе «Е» вместе с Испанией и Швецией, которые сыграют между собой сегодня вечером.

