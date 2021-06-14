«Рекордный автогол». Польша проиграла Словакии на Евро-2020
Сборная Польши по футболу в понедельник проиграла Словакии со счетом 1:2 в матче Чемпионата Европы, проходившем в Санкт-Петербурге.
При этом голкипер поляков и туринского «Ювентуса» Войцех Щенсны установил рекорд, забив самый быстрый автогол в истории Евро, отмечает «Чемпионат».
Щенсны забил гол в свои ворота на 18-й минуте – после удара форварда словаков мяч попал в штангу, отскочил в спину вратаря, а потом в ворота.
При этом Щенсны стал первым вратарем в истории Чемпионатов Европы, на которого записали автогол, пишет официальный сайт УЕФА.
В самом начале второго тайма поляки сравняли счет после точного удара Кароля Линетты. Однако за полчаса до конца игры за вторую желтую карточку был удален с поля игрок сборной Польши и московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк.
Словаки воспользовались численным преимуществом и защитник миланского «Интера» Милан Шкриниар на 69-й минуте забил победный гол.
Словакия и Польша выступают на Евро-2020 в группе «Е» вместе с Испанией и Швецией, которые сыграют между собой сегодня вечером.
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