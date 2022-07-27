Сборную России не допустили к чемпионату мира по настольному теннису

В сообщении говорится, что на встрече в шведском Мальмё, прошедшей 26 и 27 июля, также было принято решение не допускать к турниру сборную Белоруссии.

Ранее Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) объявила об отстранении российских спортсменов от участия в турнирах под эгидой организации.