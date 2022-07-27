Сборную России не допустили к чемпионату мира по настольному теннису

Исполнительный комитет Международной федерации настольного тенниса (ITTF) запретил сборной России участвовать в командном чемпионате мира, который пройдёт в Китае с 30 сентября по 9 октября, сообщает пресс-служба организации.

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В сообщении говорится, что на встрече в шведском Мальмё, прошедшей 26 и 27 июля, также было принято решение не допускать к турниру сборную Белоруссии.

Ранее Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) объявила об отстранении российских спортсменов от участия в турнирах под эгидой организации.

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ФОТО: flickr/Dustin Gaffke
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