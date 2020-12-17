«Ищут Старика Хоттабыча»: Ловчев упрекнул владельца «Спартака» из-за ухода Тедеско
Заслуженный мастер спорта России, лучший футболист СССР 1972 года в эфире НСН посоветовал главному тренеру московского «Спартака» доиграть сезон, отметив, что при имеющихся возможностях Тедеско показал приличный результат.
После матча «Спартака» с «Зенитом» главный тренер московского клуба Доменико Тедеско заявил, что не намерен продлевать контракт. Причиной он назвал пандемию коронавируса и желание быть с семьей в столь сложный период. Соглашение Тедеско со «Спартаком» рассчитано до мая 2021 года.
Заслуженный мастер спорта России, лучший футболист СССР 1972 года, экс-спартаковец Евгений Ловчев в беседе с НСН отметил заслуги немецкого тренера в московском клубе.
«Создать что-то идеальное у Тедеско не было возможностей, потому что состав довольно средненький. Но при этом он команду вывел в лидирующую группу. С трудом, да. Игры были с небольшим преимуществом, где-то вымучивали победы. Но находились в тройке. Поэтому для меня совершенно очевидно, что это довольно хорошая работа Тедеско. Самое главное, что он сделал, это выстроил игру команды так, как он ее видел – от обороны в быструю атаку», - сказал Ловчев.
По его мнению, Доменико Тедеско принял решение уйти из «Спартака» из-за отсутствия «перспектив в дальнейшем», отказа руководства команды «укрепить» состав, пойти на «какие-то трансферы». Кроме того, собеседник издания считает, что «негатив», который в последнее время был вокруг Тедеско, также мог повлиять на решение.
Тедеско за свою эмоциональность на тренерской скамейке во время матчей регулярно получает жёлтые карточки и уже отбыл несколько дисквалификаций. А после недавнего матча с ФК "Сочи" немецкий специалист повздорил с тренером и игроками сочинской команды, а потом обвинил их в "расизме".
«Я, например, не считаю его беготню и споры с судьями показухой. Это его характер. А вчера он сидел такой неактивный, потому что, видимо, о чем-то не договорился с руководством клуба - думаю, об усилении команды. Но чтобы не шуметь, сослался на пандемию и семью», - уточнил заслуженный мастер спорта России.
При этом он отметил, что с 2003 года, то есть уже 17 лет, хозяином клуба является Леонид Федун и, за это время прошло через «Спартак» 15 тренеров и 7-8 директоров.
«Это говорит о том, что хозяин клуба не понимает, как строится команда, а ищут Старика Хоттабыча, который привел бы их к чемпионству… Принцип руководства "Я – начальник, ты – дурак"», - высказался Евгений Ловчев.
По его мнению, Тедеско следует доработать в клубе до конца года. Потому что именно этот тренер собрал действующую команду.
«При всех делах результат-то никто не отменял. А если сейчас приглашать нового тренера, то однозначно «новая метла по-новому метет» пока притрутся. Как и в прошлом году было – «Спартак» плохо играл, пока Тедеско разбирался кто есть, как он хочет выстроить», - заключил собеседник НСН.
Отметим, в среду, 16 декабря, в 19-м туре премьер-лиги «Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счетом 3:1. Счет был открыт игроком питерской команды Сердаром Азмуном. Красно-белые сравняли счет после автогола Деяна Ловрена. Победный мяч забил защитник питерцев Ярослав Ракицкий, третий мяч - Артем Дзюба.
Таким образом, «Зенит» набрал 41 очко и оторвался от «Спартака» на шесть баллов. Питерская команда уходит на зимний перерыв лидером чемпионата России. «Спартак» с 35 очками опустится на 3-е место независимо от результатов матча «Ростов» – ЦСКА.
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