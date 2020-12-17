«Ищут Старика Хоттабыча»: Ловчев упрекнул владельца «Спартака» из-за ухода Тедеско

После матча «Спартака» с «Зенитом» главный тренер московского клуба Доменико Тедеско заявил, что не намерен продлевать контракт. Причиной он назвал пандемию коронавируса и желание быть с семьей в столь сложный период. Соглашение Тедеско со «Спартаком» рассчитано до мая 2021 года.

Заслуженный мастер спорта России, лучший футболист СССР 1972 года, экс-спартаковец Евгений Ловчев в беседе с НСН отметил заслуги немецкого тренера в московском клубе.

«Создать что-то идеальное у Тедеско не было возможностей, потому что состав довольно средненький. Но при этом он команду вывел в лидирующую группу. С трудом, да. Игры были с небольшим преимуществом, где-то вымучивали победы. Но находились в тройке. Поэтому для меня совершенно очевидно, что это довольно хорошая работа Тедеско. Самое главное, что он сделал, это выстроил игру команды так, как он ее видел – от обороны в быструю атаку», - сказал Ловчев.

По его мнению, Доменико Тедеско принял решение уйти из «Спартака» из-за отсутствия «перспектив в дальнейшем», отказа руководства команды «укрепить» состав, пойти на «какие-то трансферы». Кроме того, собеседник издания считает, что «негатив», который в последнее время был вокруг Тедеско, также мог повлиять на решение.

Тедеско за свою эмоциональность на тренерской скамейке во время матчей регулярно получает жёлтые карточки и уже отбыл несколько дисквалификаций. А после недавнего матча с ФК "Сочи" немецкий специалист повздорил с тренером и игроками сочинской команды, а потом обвинил их в "расизме".

«Я, например, не считаю его беготню и споры с судьями показухой. Это его характер. А вчера он сидел такой неактивный, потому что, видимо, о чем-то не договорился с руководством клуба - думаю, об усилении команды. Но чтобы не шуметь, сослался на пандемию и семью», - уточнил заслуженный мастер спорта России.

При этом он отметил, что с 2003 года, то есть уже 17 лет, хозяином клуба является Леонид Федун и, за это время прошло через «Спартак» 15 тренеров и 7-8 директоров.

«Это говорит о том, что хозяин клуба не понимает, как строится команда, а ищут Старика Хоттабыча, который привел бы их к чемпионству… Принцип руководства "Я – начальник, ты – дурак"», - высказался Евгений Ловчев.