Сборная Уэльса обыграла Турцию в матче Евро-2020
Сборная Уэльса со счетом 2:0 победила команду Турции в игре второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Матч состоялся в Баку.
Счёт открыл полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи на 43 минуте. Окончательную точку в матче поставил Коннор Робертс уже в компенсированное время встречи (90+5).
Причём на 61 минуте хавбек сборной Уэльса Гарет Бейл не сумел забить пенальти. Он стал первым игроком с 2000 года, который не попал даже в створ ворот после 11-метрового удара на европейских первенствах. На турнире 2000 года с пенальти промазал испанец Рауль.
На стадионе в Баку присутствовали президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Также за игрой с трибуны следил президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин.
Сборная Уэльса после двух матчей набрала четыре очка и вышла на первое место в группе А. Также в этом квартете выступают команды Италии и Швейцарии, которые проведут свой матч сегодня (начало - 22:00 мск). Итальянцы набрали три очка, швейцарцы – один балл, Турция пока ничего не набрала.
В заключительном туре 20 июня валлийцы в Риме сыграют со «Скуадра Адзурра», а турки в Баку встретятся со швейцарцами.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+13 397 / сут.
Умерли
128 тыс.+396 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+10 256 / сут.
- ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25%
- Путин завершил визит в Женеву для встречи с Байденом
- Метеорологи предупредили о мощных потопах на юге России
- СМИ: Свердловская область может ввести обязательную вакцинацию
- Мосгорсуд признал законным продление ареста бизнесмену Шпигелю
- Сборная Уэльса обыграла Турцию в матче Евро-2020
- В Кремле рассказали о подарке Путина Байдену
- Байден предложил Путину защитить 16 секторов инфраструктуры от кибератак
- Байден подарил Путину солнцезащитные очки и статуэтку бизона
- Байден: Повестка США не направлена против России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru