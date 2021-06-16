Сборная Уэльса обыграла Турцию в матче Евро-2020

Сборная Уэльса со счетом 2:0 победила команду Турции в игре второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Матч состоялся в Баку.

Счёт открыл полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи на 43 минуте. Окончательную точку в матче поставил Коннор Робертс уже в компенсированное время встречи (90+5).

Причём на 61 минуте хавбек сборной Уэльса Гарет Бейл не сумел забить пенальти. Он стал первым игроком с 2000 года, который не попал даже в створ ворот после 11-метрового удара на европейских первенствах. На турнире 2000 года с пенальти промазал испанец Рауль.

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На стадионе в Баку присутствовали президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Также за игрой с трибуны следил президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин.

Сборная Уэльса после двух матчей набрала четыре очка и вышла на первое место в группе А. Также в этом квартете выступают команды Италии и Швейцарии, которые проведут свой матч сегодня (начало - 22:00 мск). Итальянцы набрали три очка, швейцарцы – один балл, Турция пока ничего не набрала.

В заключительном туре 20 июня валлийцы в Риме сыграют со «Скуадра Адзурра», а турки в Баку встретятся со швейцарцами.

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Фото: facebook.com/EURO2020
ТЕГИ:ТурцияЧемпионат Европы 2020Футбол
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