Сборная Уэльса обыграла Турцию в матче Евро-2020

На стадионе в Баку присутствовали президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Также за игрой с трибуны следил президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин.

Сборная Уэльса после двух матчей набрала четыре очка и вышла на первое место в группе А. Также в этом квартете выступают команды Италии и Швейцарии, которые проведут свой матч сегодня (начало - 22:00 мск). Итальянцы набрали три очка, швейцарцы – один балл, Турция пока ничего не набрала.

В заключительном туре 20 июня валлийцы в Риме сыграют со «Скуадра Адзурра», а турки в Баку встретятся со швейцарцами.

