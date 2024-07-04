Сборная Россия проведет товарищеский матч с Замбией осенью 2024 года
4 июля 202416:36
Сборная Россия по футболу проведет товарищеский матч со сборной Замбии в сентябре-октябре 2024 года. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на посла России в Замбии Азима Ярахмедова.
По словам дипломата, уже есть договоренность с Футбольным союзом Замбии и Российским футбольным союзом о товарищеском матче между двумя сборными.
Ранее сообщалось, что сборные России и Таджикистана по футболу могут провести товарищеский матч в конце 2025 — начале 2026 года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru