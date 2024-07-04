Сборная Россия проведет товарищеский матч с Замбией осенью 2024 года

Сборная Россия по футболу проведет товарищеский матч со сборной Замбии в сентябре-октябре 2024 года. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на посла России в Замбии Азима Ярахмедова.

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По словам дипломата, уже есть договоренность с Футбольным союзом Замбии и Российским футбольным союзом о товарищеском матче между двумя сборными.

Ранее сообщалось, что сборные России и Таджикистана по футболу могут провести товарищеский матч в конце 2025 — начале 2026 года.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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