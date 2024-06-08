Футболисты сборной России победили команду Белоруссии со счетом 4:0

Сборная России по футболу обыграла национальную команду Белоруссии в товарищеском матче.

Товарищеский матч сборных России и Белоруссии по футболу состоится 7 июня

Игра состоялась в Минске и завершилась со счетом 4:0 в пользу РФ. Голы забили игроки российской сборной Иван Обляков, Константин Тюкавин, Федор Чалов отметился дублем. На встрече в составе команды из России дебютировал вратарь столичного «Спартака» Александр Максименко.

Товарищеский матч будет учитываться в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), несмотря на отстранение РФ от участия в международных соревнованиях на фоне событий на Украине.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФутболРоссияБелоруссия

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