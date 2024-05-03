Сборные России и Таджикистана могут провести товарищеский матч в 2025 году

Сборные России и Таджикистана по футболу могут провести товарищеский матч в конце 2025 - начале 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Таджикистана.

Ранее секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что РФС получила предложение от таджикистанской Федерации футбола провести встречу в России.

Как отметили в Федерации футбола республики, национальная сборная 6 и 11 июня проведет матчи с Иорданией и Пакистаном в рамках второго раунда отборочного турнира на чемпионат мира. Команда занимает третье место в группе. Сборные, занявшие первые две строчки, выйдут на Кубок Азии 2027 года и продолжат борьбу за поездку на чемпионат.

«Если наша сборная выйдет в следующий раунд, то в сентябре, октябре и ноябре у нас будут матчи в рамках отбора на чемпионат мира. То есть матч со сборной России может пройти в конце 2025 года или в начале 2026 года», — подчеркнули в пресс-службе.

Федерация футбола Таджикистана добавила, что детальных разговоров по поводу игры со сборной России не было, «еще рано об этом говорить».

Ранее стало известно, что российская национальная сборная встретится в товарищеском матче с командой Белоруссии 7 июня в Минске, напоминает RT.

