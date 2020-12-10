Сборная России завершила год на 39-м месте в рейтинге FIFA

Сборная России в новом рейтинге Международной федерации футбола (FIFA) расположилась на 39-ом месте. Об этом сообщается на официальном сайте организации. При этом, отмечается, что итоговый рейтинг FIFA не изменился по сравнению с предыдущей, ноябрьской, версией из-за отсутствия международных матчей.

Тройку лидеров возглавляет сборная Бельгии, далее в списке национальные команды Франции и Бразилии. В топ-10 также вошли сборные Англии, Португалии, Испании, Аргентины, а также команды Уругвая, Мексики и Италии, отмечает Свободная пресса.