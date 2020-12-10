Сборная России завершила год на 39-м месте в рейтинге FIFA

Сборная России в новом рейтинге Международной федерации футбола (FIFA) расположилась на 39-ом месте. Об этом сообщается на официальном сайте организации. При этом, отмечается, что итоговый рейтинг FIFA не изменился по сравнению с предыдущей, ноябрьской, версией из-за отсутствия международных матчей.

Тройку лидеров возглавляет сборная Бельгии, далее в списке национальные команды Франции и Бразилии. В топ-10 также вошли сборные Англии, Португалии, Испании, Аргентины, а также команды Уругвая, Мексики и Италии, отмечает Свободная пресса.

Сборная РФ совершила самый большой скачок в рейтинге FIFA

К слову, ранее на этой неделе сборная России по футболу узнала своих соперников по европейской квалификации чемпионата мира 2022 года. Национальная команда попала в группу H, где сыграет со сборными Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты. Победители групп напрямую пробьются в финальную стадию ЧМ-2022. Десять команд, занявших в своих группах вторые места, в марте 2022 года примут участие в стыковых матчах.

Бывший полузащитник сборной России, футбольный эксперт Владимир Быстров в эфире НСН рассказал, как оценивает соперников национальной команды.


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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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