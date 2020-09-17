Сборная РФ совершила самый большой скачок в рейтинге FIFA

Международная федерация футбола обнародовала последний обновлённый рейтинг национальных сборных команд. Россия улучшила своё положение на шесть позиций, обосновавшись на 32 месте.

Сборная Бельгии сохранила лидерство в рейтинга. Далее следуют Франция и Бразилия. Команда Англии осталась на четвёртой строчке. Португалия поднялась на одну позицию до пятого места, оттеснив Уругвай на шестое, отмечает RT.

Интересно, что Россия совершили самый большой рывок вверх среди всех сборных на сегодня. В следующий раз рейтинг ФИФА будет обновлён 22 октября.

