Быстров оценил шансы сборной России попасть на ЧМ-2022
Бывший полузащитник сборной России в эфире НСН заявил, что в группе отбора к чемпионату мира, в которую попала сборная России, только одна слабая команда.
Сборная России по футболу узнала своих соперников по европейской квалификации чемпионата мира 2022 года. Национальная команда попала в группу H, где сыграет со сборными Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты. Победители групп напрямую пробьются в финальную стадию ЧМ-2022. Десять команд, занявших в своих группах вторые места, в марте 2022 года примут участие в стыковых матчах.
Бывший полузащитник сборной России, футбольный эксперт Владимир Быстров в эфире НСН рассказал, как оценивает соперников национальной команды.
«Сейчас все сборные научились играть, поэтому проходных групп нет, тем более в квалификации на чемпионат мира. Из всех команд только одна слабая, а так в основном группа хорошая, бороться можно», - отметил он.
Быстров также рассказал, какую сборную в группе считает фаворитом.
«Ключевым фактором будет то, в каком состоянии сборные подойдут к играм. Фаворит - это Хорватия, у них опытная команда, они играли в финале ЧМ-2018. Но ждать можно чего угодно», - заявил футболист.
Он также оценил, реально ли сборной России в текущем ее состоянии выйти с первого места в группе.
«Естественно, сборной России будет поставлена задача выйти из группы с первого места, иначе нет смысла участвовать в турнире. Думаю, наша задача - это второе-первое место, за них надо бороться», - сказал Быстров.
Плей-офф чемпионата пройдет в 2022 году. Полуфиналы намечены на 24-25 марта, а финалы должны пройти 28-29 марта 2022 года. Сам чемпионат пройдет в пяти городах Катара с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
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