Быстров оценил шансы сборной России попасть на ЧМ-2022

«Сейчас все сборные научились играть, поэтому проходных групп нет, тем более в квалификации на чемпионат мира. Из всех команд только одна слабая, а так в основном группа хорошая, бороться можно», - отметил он.



Быстров также рассказал, какую сборную в группе считает фаворитом.



«Ключевым фактором будет то, в каком состоянии сборные подойдут к играм. Фаворит - это Хорватия, у них опытная команда, они играли в финале ЧМ-2018. Но ждать можно чего угодно», - заявил футболист.



Он также оценил, реально ли сборной России в текущем ее состоянии выйти с первого места в группе.



«Естественно, сборной России будет поставлена задача выйти из группы с первого места, иначе нет смысла участвовать в турнире. Думаю, наша задача - это второе-первое место, за них надо бороться», - сказал Быстров.



Плей-офф чемпионата пройдет в 2022 году. Полуфиналы намечены на 24-25 марта, а финалы должны пройти 28-29 марта 2022 года. Сам чемпионат пройдет в пяти городах Катара с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

