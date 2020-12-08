Быстров оценил шансы сборной России попасть на ЧМ-2022

Бывший полузащитник сборной России в эфире НСН заявил, что в группе отбора к чемпионату мира, в которую попала сборная России, только одна слабая команда.

Сборная России по футболу узнала своих соперников по европейской квалификации чемпионата мира 2022 года. Национальная команда попала в группу H, где сыграет со сборными Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты. Победители групп напрямую пробьются в финальную стадию ЧМ-2022. Десять команд, занявших в своих группах вторые места, в марте 2022 года примут участие в стыковых матчах.

Бывший полузащитник сборной России, футбольный эксперт Владимир Быстров в эфире НСН рассказал, как оценивает соперников национальной команды.

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«Сейчас все сборные научились играть, поэтому проходных групп нет, тем более в квалификации на чемпионат мира. Из всех команд только одна слабая, а так в основном группа хорошая, бороться можно», - отметил он.

Быстров также рассказал, какую сборную в группе считает фаворитом.

«Ключевым фактором будет то, в каком состоянии сборные подойдут к играм. Фаворит - это Хорватия, у них опытная команда, они играли в финале ЧМ-2018. Но ждать можно чего угодно», - заявил футболист.

Он также оценил, реально ли сборной России в текущем ее состоянии выйти с первого места в группе.

«Естественно, сборной России будет поставлена задача выйти из группы с первого места, иначе нет смысла участвовать в турнире. Думаю, наша задача - это второе-первое место, за них надо бороться», - сказал Быстров.

Плей-офф чемпионата пройдет в 2022 году. Полуфиналы намечены на 24-25 марта, а финалы должны пройти 28-29 марта 2022 года. Сам чемпионат пройдет в пяти городах Катара с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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