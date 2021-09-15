Сборная России выиграла онлайн-олимпиаду по шахматам
15 сентября 202123:32
Сборная России стала победителем онлайн-олимпиады по шахматам, обыграв в финале американскую сборную.
Решающая стадия турнира завершилась победой россиян в двух матчах с одинаковым счетом 3,5:2,5.
В групповом этапе ранее Россия заняла первое место, в четвертьфинале обошла Венгрию, в полуфинале – Китай.
Ранее сообщалось, что заслуженный тренер РФ по шахматам Юрий Дохоян умер в возрасте 56 лет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru