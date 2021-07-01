Умер тренировавший Каспарова и Карякина Юрий Дохоян
Заслуженный тренер РФ по шахматам Юрий Дохоян умер в возрасте 56 лет, сообщает пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).
Причины смерти российского гроссмейстера не сообщаются.
Дохоян несколько лет тренировал и был секундантом 13-го чемпиона мира Гарри Каспарова. По его руководством женская сборная России впервые в истории победила во Всемирной шахматной Олимпиаде в 2010 году.
Также Дохоян возглавлял мужскую сборную России, работал с гроссмейстером Сергеем Карякиным. В последнее время он тренировал россиянина Андрея Есипенко, который в начале года обыграл действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена.
Ранее из-за последствий коронавируса умер лидер шоу-группы «Доктор Ватсон» Георгий Мамиконов, сообщает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,5 млн+23 543 / сут.
Умерли
136 тыс.+672 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+16 928 / сут.
- Умер тренировавший Каспарова и Карякина Юрий Дохоян
- Россияне испытали положительные эмоции от прямой линии с Путиным
- Власти Москвы не планируют останавливать городской транспорт
- Путин ужесточил наказание за пьяную езду
- Кремль позитивно оценил отношения России с Германией, Францией и Италией
- «Выше нормы». Вильфанд рассказал об июльской погоде в России
- Вакцина «ЭпиВакКорона» закончилась в Москве
- Кремль признал проблемы в получении QR-кодов
- Песков заявил о необходимости жёстких ограничений из-за коронавируса
- В больнице Подмосковья выявили случай продажи сертификата о вакцинации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru