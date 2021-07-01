Умер тренировавший Каспарова и Карякина Юрий Дохоян

Заслуженный тренер РФ по шахматам Юрий Дохоян умер в возрасте 56 лет, сообщает пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).

Причины смерти российского гроссмейстера не сообщаются.

Дохоян несколько лет тренировал и был секундантом 13-го чемпиона мира Гарри Каспарова. По его руководством женская сборная России впервые в истории победила во Всемирной шахматной Олимпиаде в 2010 году.

Также Дохоян возглавлял мужскую сборную России, работал с гроссмейстером Сергеем Карякиным. В последнее время он тренировал россиянина Андрея Есипенко, который в начале года обыграл действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена.

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