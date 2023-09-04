Карпин вызвал шесть новых футболистов в сборную РФ

Кроме того, из-за травм пропустят сборы, ранее приглашенные, Евгений Морозов, Владимир Хубулов, Сергей Бабкин, Никита Кривцов и Александр Черников. Как уточняет Российский футбольный союз, ещё один игрок - Эдгара Севикян – принял решение о переходе в армянское спортивное гражданство.

Сборы проводятся в преддверии товарищеских матчей с олимпийской сборной Египта, которые намечены на 7 и 11 сентября, а также с командой Катара (12 сентября).

