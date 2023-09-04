Карпин вызвал шесть новых футболистов в сборную РФ

Тренерский штаб сборной России по футболу объявил об изменениях в составе футболистов, которые вызваны на сборы в сентябре. В частности, главный тренер Валерий Карпин решил пригласить шесть новых игроков.

Среди «новичков» значатся: Михаил Кержаков и Александр Коваленко («Зенит», Санкт-Петербург), Никита Салтыков и Владислав Шитов («Крылья Советов», Самара), Данила Прохин («Ростов», Ростов-на-Дону), Даниил Кузнецов («Рубин», Казань).

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Кроме того, из-за травм пропустят сборы, ранее приглашенные, Евгений Морозов, Владимир Хубулов, Сергей Бабкин, Никита Кривцов и Александр Черников. Как уточняет Российский футбольный союз, ещё один игрок - Эдгара Севикян – принял решение о переходе в армянское спортивное гражданство.

Сборы проводятся в преддверии товарищеских матчей с олимпийской сборной Египта, которые намечены на 7 и 11 сентября, а также с командой Катара (12 сентября).

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Фото: facebook.com/TeamRussia
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