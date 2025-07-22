Сборная России по вольной борьбе одолела команду из США

Встреча закончилась со счетом 6:4. В рамках состязаний прошло 10 поединков. Сборная России одержала пять побед подряд, а затем потерпела четыре поражения. В решающем противостоянии победу принес Зелимхан Хизриев, одержавший верх над Трентом Хиллджером.

Встреча в Венгрии стала для сборных первой с 2017 года. Ожидается, что в будущем пройдут еще две — на территории и России и США.

Ранее киноактриса, депутат Госдумы Елена Драпеко заявила, что зрителей в США могут заинтересовать современные российские фильмы про спорт, такие как «Движение вверх» и «Легенда №17», а также картины, которые были представлены на международных фестивалях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

