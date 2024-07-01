СМИ: В Москве задержали тренера молодежной сборной по вольной борьбе

Тренера молодежной сборной России по вольной борьбе Алишери Исматзода задержали в Москве, сообщает РБК со ссылкой на источники.

По подозрению в совершении преступления задержан сотрудник НИИ ФСИН России

Уточняется, что следствие подозревает его в содействии террористической деятельности. Максимальное наказание в этом случае может составить до 15 лет лишения свободы.

По данным издания, в Федерации спортивной борьбы России подтвердили задержание тренера.

Исматзод является мастером спорта и тренером в Московском среднем специальном училище олимпийского резерва № 1, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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