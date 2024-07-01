СМИ: В Москве задержали тренера молодежной сборной по вольной борьбе
1 июля 202418:42
Тренера молодежной сборной России по вольной борьбе Алишери Исматзода задержали в Москве, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Уточняется, что следствие подозревает его в содействии террористической деятельности. Максимальное наказание в этом случае может составить до 15 лет лишения свободы.
По данным издания, в Федерации спортивной борьбы России подтвердили задержание тренера.
Исматзод является мастером спорта и тренером в Московском среднем специальном училище олимпийского резерва № 1, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru