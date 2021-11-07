Сборная России по плаванию дисквалифицирована на ЧЕ в Казани
Сборная России дисквалифицирована на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Казани. Также российские пловцы лишились серебряных медалей в смешанной эстафете 4 по 50 метров вольным стилем.
Об этом говорится в протоколе соревнований.
Уточняется, что российская команда в составе Климента Колесникова, Владимира Морозова, Арины Сурковой и Марии Каменевой нарушила порядок, указанный в стартовом протоколе, и таким образом нарушила правила проведения эстафеты.
Россиян дисквалифицировали и лишили серебра ЧЕ после протеста сборной Польши. В результате польские пловцы получили бронзу, серебро отошло спортсменам из Италии, золото – представителям Нидерландов, сообщает ТАСС.
«Это очень досадная ошибка, ребята в спортивном запале допустили техническую ошибку, за это нас, конечно, наказали. Но что делать, такое бывает», - заявил главный тренер команды России Сергей Чепик.
Российский спортсмен Климент Колесников 5 ноября одержал победу на дистанции 100 м на спине на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. Он покорил дистанцию за 49,13 секунды.
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