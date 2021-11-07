Сборная России по плаванию дисквалифицирована на ЧЕ в Казани

Сборная России дисквалифицирована на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Казани. Также российские пловцы лишились серебряных медалей в смешанной эстафете 4 по 50 метров вольным стилем.

Об этом говорится в протоколе соревнований.

Россиянка завоевала золото на чемпионате Европы

Уточняется, что российская команда в составе Климента Колесникова, Владимира Морозова, Арины Сурковой и Марии Каменевой нарушила порядок, указанный в стартовом протоколе, и таким образом нарушила правила проведения эстафеты.

Россиян дисквалифицировали и лишили серебра ЧЕ после протеста сборной Польши. В результате польские пловцы получили бронзу, серебро отошло спортсменам из Италии, золото – представителям Нидерландов, сообщает ТАСС.

«Это очень досадная ошибка, ребята в спортивном запале допустили техническую ошибку, за это нас, конечно, наказали. Но что делать, такое бывает», - заявил главный тренер команды России Сергей Чепик.

Российский спортсмен Климент Колесников 5 ноября одержал победу на дистанции 100 м на спине на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. Он покорил дистанцию за 49,13 секунды.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: paralymp.ru
ТЕГИ:Сборная РоссииДисквалификацияПлавание
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры