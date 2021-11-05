Колесников победил на Чемпионате Европы по плаванию на короткой воде

Климент Колесников покорил дистанцию за 49,13 секунды. Второй результат – у соперника из Румынии Роберта-Андрея Глинта (49,31). Замыкает тройку лидеров грек Апостолос Христу (49,87). Еще один российский пловец Павел Самусенко занял четвертое место (49,92).

Чемпионат Европы завершится 7 ноября.

Накануне российская пловчиха Светлана Чимрова одержала победу на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, сообщает Lenta.ru.

