Колесников победил на Чемпионате Европы по плаванию на короткой воде

Российский спортсмен Климент Колесников одержал победу на дистанции 100 м на спине на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. Состязания проходят в Казани.

Колесников завоевал бронзовую медаль в заплыве на 100 метров вольным стилем

Климент Колесников покорил дистанцию за 49,13 секунды. Второй результат – у соперника из Румынии Роберта-Андрея Глинта (49,31). Замыкает тройку лидеров грек Апостолос Христу (49,87). Еще один российский пловец Павел Самусенко занял четвертое место (49,92).

Чемпионат Европы завершится 7 ноября.

Накануне российская пловчиха Светлана Чимрова одержала победу на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, сообщает Lenta.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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