Колесников победил на Чемпионате Европы по плаванию на короткой воде
Российский спортсмен Климент Колесников одержал победу на дистанции 100 м на спине на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. Состязания проходят в Казани.
Климент Колесников покорил дистанцию за 49,13 секунды. Второй результат – у соперника из Румынии Роберта-Андрея Глинта (49,31). Замыкает тройку лидеров грек Апостолос Христу (49,87). Еще один российский пловец Павел Самусенко занял четвертое место (49,92).
Чемпионат Европы завершится 7 ноября.
Накануне российская пловчиха Светлана Чимрова одержала победу на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, сообщает Lenta.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,7 млн+40 735 / сут.
Умерли
244 тыс.+1 192 / сут.
Выздоровели
7,5 млн+28 605 / сут.
- Колесников победил на Чемпионате Европы по плаванию на короткой воде
- Телеграм: Антиваксеры, ЦРУ и грязный Глазго
- Телеграм: Антиваксеры, ЦРУ и грязный Глазго
- Меркель: Нужно остаться в диалоге с Россией
- Brent выросла в цене до $81,78 за баррель
- Пострадавший в драке с кавказцами мужчина занимался мошенничеством
- Рошаль раскритиковал медработников скорой помощи в ЕАО после их увольнения
- В Оренбургской области с 8 ноября отменят ограничения нерабочих дней
- Медики заявили, что президент Чехии не вернется к работе в полном объеме
- СМИ: Погибший российский дипломат причастен к ФСБ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru