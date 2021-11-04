Россиянка завоевала золото на чемпионате Европы
Российская пловчиха Светлана Чимрова одержала победу на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, сообщает Lenta.ru.
25-летняя Чимрова в заплыве на 200 метров баттерфляем опередила датчанку Хелену Розендаль Бах (серебряная медаль) и итальянку Иларию Бьянка (бронзовая медаль).
Россиянка в 2013 году выиграла бронзовую медаль ЧЕ по плаванию на короткой воде в эстафете. Наиболее успешным в карьере спортсменки стал ЧЕ в Глазго - там она завоевала одно золото и тре серебра.
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