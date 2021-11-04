Россиянка завоевала золото на чемпионате Европы

25-летняя Чимрова в заплыве на 200 метров баттерфляем опередила датчанку Хелену Розендаль Бах (серебряная медаль) и итальянку Иларию Бьянка (бронзовая медаль).

Россиянка в 2013 году выиграла бронзовую медаль ЧЕ по плаванию на короткой воде в эстафете. Наиболее успешным в карьере спортсменки стал ЧЕ в Глазго - там она завоевала одно золото и тре серебра.













