Россиянка завоевала золото на чемпионате Европы

Российская пловчиха Светлана Чимрова одержала победу на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, сообщает Lenta.ru.

Чимрова вышла в финал ОИ в плавании на дистанции 200 метров баттерфляем

25-летняя Чимрова в заплыве на 200 метров баттерфляем опередила датчанку Хелену Розендаль Бах (серебряная медаль) и итальянку Иларию Бьянка (бронзовая медаль).

Россиянка в 2013 году выиграла бронзовую медаль ЧЕ по плаванию на короткой воде в эстафете. Наиболее успешным в карьере спортсменки стал ЧЕ в Глазго - там она завоевала одно золото и тре серебра.





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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:Чемпионат ЕвропыПобедаПлавание
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