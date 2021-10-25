Сборная России по художественной гимнастике определилась с окончательным составом на ЧМ

А ранее стало известно, что сборная Израиля в полном составе отказалась принимать участие в чемпионате мира по художественной гимнастке 2021 года в японском Китакюсю. Тренер сборной Элла Самофалова не стала уточнять причины такого решения, однако отметила, что это никак не связано с судейским скандалом на Играх в Токио.

На олимпиаде сборная России по художественной гимнастике впервые за последние 25 лет оказалась без золотой награды. Победительницей в индивидуальном многоборье стала израильтянка Ашрам, которая обошла россиянку Дину Аверину.,

