Журова объяснила, зачем нужен новый турнир Алины Кабаевой

Олимпийская чемпионка Светлана Журова поделилась с НСН мыслями о том, зачем Кабаева решила устроить свой турнир по художественной гимнастике.

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказала мнение, что экспериментальный международный турнир Алины Кабаевой придуман не в отместку за спорное судейство российских «художниц» на Олимпиаде-2020 в Токио.

«Не думаю, что это укор кому-то. Это связано с тем, чтобы дать болельщикам еще раз насладиться прекрасным видом спорта», – сказала Журова.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова сообщила, что в декабре олимпийская чемпионка Алина Кабаева организует экспериментальный турнир по художественной гимнастике. Его проведение намечено на декабрь. На него будут приглашены десять сборных, участвовавших в Олимпиаде-2020.

«Во-первых, в связи с пандемией в прошлом году было очень мало соревнований, мало соревновательного опыта. Во-вторых, это фантастически красивый вид спорта. Мы его очень любим. И болельщикам, молодым девочкам хочется видеть мировых звезд, не только наших, но и из других стран. Они смотрят на это и думают: «вот, к чему я стремлюсь», «когда-то я такая же буду». Уверена, что будет полный зал», - отметила Журова.

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По мнению собеседницы НСН, спортсмены заинтересованы в любом соревновательном опыте, даже в рамках турнира без рейтинга.

«Соревновательная обстановка – это подготовка к основным соревнованиям. Даже если этот турнир без рейтинга, он все равно нужен для прогона программ для дальнейших соревнований: что-то отработать, что-то посмотреть. Большая разница – прогон на тренировке и в соревновательной атмосфере. Для гимнасток, если есть предмет, который они могут уронить, этот опыт нужно набирать. Кроме того интересно попробовать молодых, новых спортсменок, которые еще не выходили на такой уровень выступления», – считает Журова.

Алина Кабаева, двукратная абсолютная чемпионка мира и победительница Олимпиады-2004, завершила спортивную карьеру в 2007 году. Главный тренер сборной России Винер ранее говорила, что видит ее в качестве консультанта или тренера национальной команды.

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ФОТО: Кабаева
ТЕГИ:Светлана ЖуроваСоревнованияЛегкая Атлетика
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