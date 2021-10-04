Журова объяснила, зачем нужен новый турнир Алины Кабаевой

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказала мнение, что экспериментальный международный турнир Алины Кабаевой придуман не в отместку за спорное судейство российских «художниц» на Олимпиаде-2020 в Токио.

«Не думаю, что это укор кому-то. Это связано с тем, чтобы дать болельщикам еще раз насладиться прекрасным видом спорта», – сказала Журова.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова сообщила, что в декабре олимпийская чемпионка Алина Кабаева организует экспериментальный турнир по художественной гимнастике. Его проведение намечено на декабрь. На него будут приглашены десять сборных, участвовавших в Олимпиаде-2020.



«Во-первых, в связи с пандемией в прошлом году было очень мало соревнований, мало соревновательного опыта. Во-вторых, это фантастически красивый вид спорта. Мы его очень любим. И болельщикам, молодым девочкам хочется видеть мировых звезд, не только наших, но и из других стран. Они смотрят на это и думают: «вот, к чему я стремлюсь», «когда-то я такая же буду». Уверена, что будет полный зал», - отметила Журова.