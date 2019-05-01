Сборная России по хоккею одержала семь побед подряд на ЧМ

Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира в Словакии со счетом 7:4. Особенно выделялся второй период, в котором российские хоккеисты забросили шесть шайб. Их на свой счет записали Анисимов, Кузнецов, Дадонов, Овечкин, Капризов, Григоренко и Малкин. Таким образом, «Красная машина» одержала семь побед и стала единственной командой, которая на турнире не потерпела ни одного поражения, сообщают argumenti.ru. В четвертьфинале Россия сыграет с командой США. По регламенту, сборные занявшие первые места группах, встречаются с теми, кто замкнул четверку сильнейших.

Ранее спортивный обозреватель Виктор Хрущев в эфире НСН заявил, что Сборная Россия на ЧМ-2019 идёт североамериканским путём.



