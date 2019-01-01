Эксперт: Сборная Россия на ЧМ-2019 идёт североамериканским путём

«Традиционно США и Канада на чемпионатах мира сыгрываются по ходу турнира. Первые матчи проводят, как правило, не очень внятно. Бывают поражения даже не от самых сильных сборных. Но на пик чемпионата, когда наступает время плей-офф, американцы, канадцы, как правило, собираются с силами. Наши сейчас - поскольку игроков достаточно много из НХЛ, и эти игроки звездные - идут по тому же пути. Первый матч с норвежцами как раз показал, что, когда мы останавливаемся, можем пропустить и от очень слабой сборной. С австрийцами сыграли достаточно собрано, на классе обыграли так как надо. И сейчас очень хорошее продолжение с чехами. Я думаю, это движение – команда развивается по ходу турнира – очень хорошее», - добавил он.

И ей есть куда расти.

«Матч с чехами показал, что не все звезды еще в оптимальной форме. Все-таки забросили не Малкин, Овечкин, Кучеров, а забивали другие игроки. Мне кажется, что в нападении у нас еще есть определенные вопросы. 13 шайб против соперников, из которых только один потенциально очень сильный, – это не какой-то суперпоказатель. На сегодняшний день защита выглядит лучше чем нападение. Есть над чем работать», - заключил собеседник НСН.

Отметим, что сейчас сборная России возглавляет группу В, имея в активе три победы после трех туров.