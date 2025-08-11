Сборная России по футболу сыграет с командами Чили и Перу

Сборная России по футболу проведёт в ноябре два товарищеских матча. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Сборная России по футболу впервые сыграет против команды Боливии

Отмечается, что 12 ноября на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Чили. Затем 15 ноября в Сочи пройдёт матч с национальной командой Перу.

В РФС добавили, что в рейтинге ФИФА перуанцы и чилийцы занимают 42-е и 57-е места, соответственно. Сборная России находится на 35-й строчке.

Ранее в РФС объявили, что 10 октября национальная российская команда сыграет в Волгограде товарищеский матч со сборной Ирана, сообщает RT.

