Сборная России по футболу сыграет с Катаром и Египтом
Генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Валид Эль-Аттар заявил, что в сентябре олимпийская сборная страны дважды сыграет с национальной командой России, сообщает «Спорт-Экспресс».
«У нас уже есть конкретные даты — 7 и 11 сентября», — уточнил он.
По данным «Рейтинга букмекеров», на 12 сентября у сборной Росси запланирован ещё один товарищеский матч - против сборной Катара.
Ранее тренерский штаб сборной России по футболу объявил расширенный состав команды на сентябрьский сбор, главный тренер Валерий Карпин внёс в список 36 футболистов, пишут «Известия».
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