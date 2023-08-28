Сборная России по футболу сыграет с Катаром и Египтом

Генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Валид Эль-Аттар заявил, что в сентябре олимпийская сборная страны дважды сыграет с национальной командой России, сообщает «Спорт-Экспресс».

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«У нас уже есть конкретные даты — 7 и 11 сентября», — уточнил он.

По данным «Рейтинга букмекеров», на 12 сентября у сборной Росси запланирован ещё один товарищеский матч - против сборной Катара.

Ранее тренерский штаб сборной России по футболу объявил расширенный состав команды на сентябрьский сбор, главный тренер Валерий Карпин внёс в список 36 футболистов, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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