Сборная России по футболу сыграет два матча против олимпийской команды Египта
1 сентября 202318:51
Сборная России по футболу проведет два товарищеских матча против олимпийской команды Египта. Обе встречи пройдут в городе Суэц 7 и 11 сентября. Об этом сообщил РФС.
Тренировочный сбор подопечных Валерия Карпина начнется 4 сентября. В нем примут участие 49 футболистов.
На 12 сентября запланирована игра против сборной Катара, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru