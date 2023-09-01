Сборная России по футболу сыграет два матча против олимпийской команды Египта

Сборная России по футболу проведет два товарищеских матча против олимпийской команды Египта. Обе встречи пройдут в городе Суэц 7 и 11 сентября. Об этом сообщил РФС.

Карпин заявил, что с Катаром и Египтом сыграют разные сборные России

Тренировочный сбор подопечных Валерия Карпина начнется 4 сентября. В нем примут участие 49 футболистов.

На 12 сентября запланирована игра против сборной Катара, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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