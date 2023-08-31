Карпин заявил, что с Катаром и Египтом сыграют разные сборные России

Главный тренер футбольной сборной России Валерий Карпин в интервью «Матч ТВ» заявил, что в ближайшее международное окно национальной команде предстоит провести три игры.

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Он напомнил, что российская сборная встретится с национальной командой Катара, и дважды сыграет с олимпийской сборной Египта

Отвечая на вопрос о 49 футболистах, вызванных на учебно‑тренировочный сбор в Новогорске, Карпин указал, что на поле выйдут разные сборные России.

«С олимпийской сборной Египта будет играть национальная команда России, составленная из игроков 2001 года рождения и младше. А со сборной Катара будет играть команда уже без возрастных ограничений», - пояснил он.

Ранее пресс-секретарь Ассоциации футбола Бахрейна Мохаммед Абдулгаффар заявил об отсутствии каких-либо договорённостей о проведении товарищеского матча со сборной России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕгипетКатарФутболСборная России По ФутболуВалерий Карпин

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