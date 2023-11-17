Футбольный тренер объяснил, почему результаты сборной России тяжело прогнозировать
17 ноября 202318:39
Экс-тренер, президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил «Газете.Ru», что сборную России по футболу не ждет легкая прогулка против национальной команды Кубы в грядущем товарищеском матче.
«Да, рейтинг [соперника] низкий, но надо понимать, что сегодня уже все умеют играть. Специалисты [...] делились своими чувствами, что Киргизия, другие команды, с которыми играли, имеют низкие рейтинги. Но потом оказалось, что на самом деле со всеми непросто», - считает Гаджиев.
Матч против Кубы пройдет 20 ноября. В нынешнем году подопечные Валерия Карпина дважды сыграли вничью и трижды обыграли соперников. Кроме того, национальная команда провела две встречи против олимпийской команды Египта, в одном из которых потерпела поражение, в другом - сыграла вничью.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru