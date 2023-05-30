Сборная России по футболу прокомментировала удаление поздравления Аршавину

Сборная России по футболу отреагировала удаление клубом «Арсенал» сообщения с поздравлением россиянина Андрея Аршавина с днем рождения, сообщает телеканал «360».

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Там заявили, что можно стереть сообщение, но не свою историю.

Ранее «Арсенал» разместил в соцсети пост с видеозаписями голов Аршавина в матче против «Ливерпуля» в 2009 году. Он был удален после появления в комментариях к сообщению критики от украинских пользователей.

Ранее английская футбольная премьер-лига не стала включать россиян в подборку лучших голов от представителей всех стран, игроки из которых когда-либо выступали в АПЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:СпортФутболистыАндрей Аршавин

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