АПЛ «отменила» голы Аршавина и других россиян

Английская футбольная премьер-лига не стала включать россиян в подборку лучших голов от представителей всех стран, игроки из которых когда-либо выступали в АПЛ.

На видео фигурируют представители 103-х стран, даже самых маленьких. При этом там нет голов Андрея Канчельскиса, Андрея Аршавина и Романа Павлюченко, забивших в свое время за «Манчестер Юнайтед», «Эвертон» «Арсенал» и «Тоттенхэм» в общей сложности более 80 мячей.

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Аршавин сказал в этой связи «Чемпионату», что ему «все равно».

Один из самых известных украинских футболистов Александр Зинченко ранее заявил, что хочет вычеркнуть из памяти годы, проведенные в России.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:АнглияФутболАндрей Аршавин

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