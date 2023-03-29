АПЛ «отменила» голы Аршавина и других россиян

Английская футбольная премьер-лига не стала включать россиян в подборку лучших голов от представителей всех стран, игроки из которых когда-либо выступали в АПЛ.

На видео фигурируют представители 103-х стран, даже самых маленьких. При этом там нет голов Андрея Канчельскиса, Андрея Аршавина и Романа Павлюченко, забивших в свое время за «Манчестер Юнайтед», «Эвертон» «Арсенал» и «Тоттенхэм» в общей сложности более 80 мячей.