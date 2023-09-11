Сборная России по футболу проиграла олимпийской команде Египта

Футболисты сборной России по футболу уступили олимпийской команде Египта в ходе товарищеской встречи в Суэце.

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Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Единственный гол у россиян забил нападающий московского «Локомотива» Сергей Пиняев. На 7-й минуте он реализовал пенальти.

В составе российской сборной в матче участвовали футболисты, соответствующие по возрасту олимпийской команде Египта (до 23 лет).

Первый матч с египтянами завершился со счетом 1:1. 12 сентября россияне сыграют с командой Катара, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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