Сборная России по футболу проиграла олимпийской команде Египта
11 сентября 202321:20
Футболисты сборной России по футболу уступили олимпийской команде Египта в ходе товарищеской встречи в Суэце.
Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Единственный гол у россиян забил нападающий московского «Локомотива» Сергей Пиняев. На 7-й минуте он реализовал пенальти.
В составе российской сборной в матче участвовали футболисты, соответствующие по возрасту олимпийской команде Египта (до 23 лет).
Первый матч с египтянами завершился со счетом 1:1. 12 сентября россияне сыграют с командой Катара, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru