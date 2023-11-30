Сборная России по футболу поднялась на 38-е место в рейтинге FIFA
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновлённый рейтинг мужских национальных команд. Первое место в списке по-прежнему занимает сборная Аргентины (1855,20 балла).
Второе место у национальной команды Франции. Англия и Бельгия поднялись на третье и четвёртое места, соответственно, сместив Бразилию на пятое. Португалия опустилась с шестого места на седьмое, пропустив вперёд Нидерланды. Замкнули ТОП-10 Италия, Испания и Хорватия.
Сборная России, набравшая 1498,84 балла, поднялась на одну строчку - с 39-го на 38-е место.
Ранее сборная России разгромила команду Кубы со счётом 8:0. В РФС заявили, что данный товарищеский матч внесут в Книгу рекордов России как игру, в ходе которой максимальное количество футболистов отличились голами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru