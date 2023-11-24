В РФС назвали важным включение матча России и Кубы в Книгу рекордов

По его словам, результат игры, с учётом условий, в которых находится страна, является важным достижением российского футбола.

«Необходимо учитывать то время, в которое мы живём... Надо учитывать все преходящие моменты... Игра — это ведь не только спортивный результат, но и другие сопутствующие моменты, которые не могут игнорироваться», - указал Гаджиев.

Он добавил, что, по сравнению с предыдущими матчами, в игре против кубинцев уровень отдачи и мотивации игроков был заметно выше.

Ранее сборная России разгромила команду Кубы со счётом 8:0. В РФС заявили, что данный товарищеский матч внесут в Книгу рекордов России как игру, в ходе которой максимальное количество футболистов отличились голами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

