Сборная России по футболу объявила о двух сомнительных тестах на COVID-19
Футболисты сборной России Георгий Джикия и Гилерме получили сомнительные результаты тестов на COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе национальной команды. Там отметили, что сейчас проводится перепроверка результатов, которая займет некоторое время.
Тем не менее, футболисты изолированы, и в ежедневном режиме будут продолжать тестироваться, поскольку у них нет никаких симптомов, а самочувствие отличное. Как пишет РИА Новости, остальные члены команды и штаба уже прошли дополнительное тестирование на коронавирусную инфекцию. Все результаты – отрицательные.
Напомним, в предстоящий четверг, 8 октября, сборная России по футболу проведет контрольный матч против шведов. Позже состоятся две домашние встречи Лиги наций – 11 октября со сборной Турции и 14 числа – с венграми.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал информацию о том, что московские матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции могут пройти при пустых трибунах. Парламентарий подчеркнул, что всё будет зависеть от развития ситуации, пишет Sport24.
При этом, он подчеркнул, что стадион должен быть местом, где безопасно находиться.
Ранее в мэрии Москвы обсудили возможное закрытие трибун на матчах под эгидой РФС, об этом сообщает «Чемпионат.com». Отмечалось, что власти могут закрыть трибуны как полностью, так и частично.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+11 115 / сут.
Умерли
21 865+202 / сут.
Выздоровели
995 тыс.+6 699 / сут.
- СМИ: Эксперты нашли в крови Голунова амфетамин
- Собянин ответил на вопрос об ограничениях для переболевших COVID-19
- «Брюхо растет»: Путин рассказал об отказе от пива
- Азербайджан обвинил Армению в использовании наемников из Сирии и Ливана
- Польша оштрафовала участвующие в строительстве «Северного потока – 2» компании на $100 млн
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru