Сборная России по футболу объявила о двух сомнительных тестах на COVID-19

Футболисты сборной России Георгий Джикия и Гилерме получили сомнительные результаты тестов на COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе национальной команды. Там отметили, что сейчас проводится перепроверка результатов, которая займет некоторое время.

Тем не менее, футболисты изолированы, и в ежедневном режиме будут продолжать тестироваться, поскольку у них нет никаких симптомов, а самочувствие отличное. Как пишет РИА Новости, остальные члены команды и штаба уже прошли дополнительное тестирование на коронавирусную инфекцию. Все результаты – отрицательные.

Напомним, в предстоящий четверг, 8 октября, сборная России по футболу проведет контрольный матч против шведов. Позже состоятся две домашние встречи Лиги наций – 11 октября со сборной Турции и 14 числа – с венграми.