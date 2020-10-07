СМИ: Стадион «Спартака» закроют на 90 дней

Роспотребнадзор выявил нарушения на домашнем стадионе «Спартака», связанные с требованиями по безопасности из-за коронавируса. Об этом РБК сообщил источник в мэрии.

По словам источника, Роспотребнадзор подал ходатайство в суд о закрытии стадиона «Открытие Арена» на срок от 30 до 90 дней. Утверждается, что из-за множественных нарушений стадион могут закроют на все 90 дней.

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов отказался комментировать ситуацию. Владелец «Спартака» Леонид Федун со своей стороны предположил, что таким образом на клуб пытаются оказать давление.



Ранее сообщалось, что «Спартак» может быть оштрафован за превышение допустимого числа зрителей на матче против питерского «Зенита».

Согласно указу мэра Москвы, с 1 августа 2020 года на матчах Российской Премьер-Лиги стадионы можно заполнять до 50% от вместимости, а с 26 сентября также разрешено присутствие 5% болельщиков гостевой команды. Однако, с учётом социальной дистанции, количество зрителей сокращается ещё примерно в полтора раза. По официальным данным на матче «Спартак» - «Зенит» присутствовало 17 150 зрителей. Вместимость «Открытие Арены» 45 360 мест.

